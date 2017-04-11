ДНР передала Украине 14 заключенных

ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика передала представителям Киева 14 заключенных для отбывания дальнейшего срока наказания на территории, подконтрольной властям Украины, заявил журналистам управляющий делами уполномоченного по правам человека в ДНР Дмитрий Попов.

"Сегодня, 11 апреля, с целью реализации Комплекса мер по выполнению минских соглашений после подтверждения украинской стороной готовности принять заключенных, нами была осуществлена передача 14 осужденных для дальнейшего отбывания наказания на территории Украины. Очередная передача осужденных состоялась без происшествий", — заявил он.

В аппарате омбудсмена добавили, что заключенные были переданы в рамках указа главы ДНР о передаче осужденных, которые находятся в учреждениях, исполняющих наказания ДНР, и уголовных материалов, находящихся в судах и следственных органах самопровозглашенной республики.