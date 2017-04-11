Европейские эксперты обсудят новые правила проверок на границах

БРЮССЕЛЬ, 11 апр — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия и эксперты от стран Евросоюза обсудят в среду утром реализацию новых правил, обязывающих государства союза проводить систематические проверки по базам данных граждан ЕС на внешних границах Шенгена, сообщила на брифинге пресс-секретарь ЕК Туве Эрнст.

"Встреча пройдет завтра утром", — сказала она, напомнив, что встреча с экспертами от стран ЕС организована по инициативе Еврокомиссии для обсуждения имплементации новых правил.

Евросоюз в прошлую пятницу ввел дополнительные проверки безопасности на своих внешних границах. Теперь соответствующие службы всех стран ЕС должны систематически проверять по базам данных прибывающих в союз граждан государств Евросоюза. Раньше такие проверки касались лишь граждан третьих стран, следует из слов Эрнст.

Речь идет об обязательных систематических проверках граждан Евросоюза, пересекающих внешние границы шенгенской зоны, отмечалось в сообщении ЕК от 7 апреля.