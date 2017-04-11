Боевики ИГ* контролируют меньше 7% территории Ирака

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Представитель ВС Ирака Яхъя Расул заявил, что боевики террористической группировки "Исламское государство"* на данный момент контролируют меньше 7% территории страны, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам Расула, сейчас под контролем группировки находятся менее 30 тысяч квадратных километров, что составляет 6,8% общей территории Ирака. Генерал напомнил, что на пике своей активности ИГ* контролировала 40% Ирака.

Согласно данным генштаба операции по освобождению Мосула, с 17 октября 2016 года по 8 апреля силовики Ирака уничтожили более 6,5 тысяч бомб и 166 беспилотников ИГ*. Более 95 тысяч беженцев вернулись в свои дома в Западном Мосуле, утверждает генштаб.

ООН сообщал в понедельник, что более 350 тысяч человек стали беженцами в Мосуле из-за боев в городе. Лишь за выходные из западного Мосула бежали 17 тысяч человек.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, была освобождена восточная часть города. В середине февраля 2017 года премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ* в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что уже взяли под контроль две трети западного Мосула.

*Террористическая организация, запрещенная в России.