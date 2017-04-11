В Канаде олень сбил выходящего из автомобиля мужчину

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В сети появилось видео внезапного столкновения оленя с человеком.

Инцидент произошел в канадской провинции Британская Колумбия. Мужчина спокойно выходил из машины и уже собирался зайти в здание, как вдруг в него на полной скорости врезался олень.

Судя по записи, никто из участников происшествия не пострадал — олень побежал дальше, а мужчина быстро поднялся.