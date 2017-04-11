В Молдавии число задержанных по делу о коррупции выросло до 19 человек

КИШИНЕВ, 11 апр — РИА Новости. По делу о коррупции при организации тендеров в Молдавии задержаны 19 человек, заявила во вторник РИА Новости пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Анжела Старински.

Ранее сообщалось о 12 задержанных.

"Офицеры Национального антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали на 72 часа 19 человек. Среди них три мэра, бухгалтер одной из мэрий, пять директоров гимназий и один замруководителя лицея, а также главы и сотрудники девяти компаний", — сказала Старински.

По ее словам, они подозреваются в организации незаконных тендеров, проводимых в рамках инвестиционных проектов, в пользу ряда экономических агентов.

По версии правоохранителей, представители руководства Фонда энергоэффективности совместно с экономическими агентами, работниками местных органов власти, советниками и главами образовательных учреждений организовали схему, позволявшую направлять денежные средства в особо крупных размерах в компании, которые продвигались гражданами, причастными к этому преступлению.

"Речь идет об оплате работ по повышению эффективности потребления энергии, термоизоляции, строительству и капитальному ремонту на сумму в 28 миллионов леев (примерно 1,4 миллиона долларов – ред.)", — добавила Старински.

Как отметила представитель правоохранительных органов, заведено 12 уголовных дел по фактам коррупции, извлечения выгоды из влияния, превышения служебных полномочий и злоупотребления властью.

"Сегодня проведено свыше 60 обысков для сбора доказательств. Следственные мероприятия прошли в одном из подразделений министерства экономики и в Фонде энергоэффективности (в отношении граждан из этих госучреждений следователи выскажутся дополнительно)", — сказала Старински.

Фигуранты дела доставлены в следственные изоляторы НАЦ. Им грозит до 15 лет тюрьмы со штрафами и лишением права занимать определенные должности.