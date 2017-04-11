Организация по миграции сообщила о рабовладельческом рынке в Ливии

ЖЕНЕВА, 11 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международная организация по миграции (МОМ) сообщила во вторник о рабовладельческом рынке в городе Сабха на юго-западе Ливии, где продают мигрантов и беженцев, которые рассчитывают добраться до Европы по Средиземному морю.
В настоящее МОМ собирает информацию от мигрантов, которые возвращаются из Ливии через транзитные центры в Ниамей и Агадес в Нигере.
"Последние несколько дней я обсуждал это с несколькими (беженцами), которые рассказывали мне жуткие истории. Они все подтвердили, что существует риск быть проданным в качестве раба на площадях и в гаражах в Сабхе. Продажу осуществляют водители или местные жители, которые забирают мигрантов на ежедневные работы в город, обычно для строительства, а затем, вместо оплаты, продают их новым покупателям. Некоторых мигрантов, в основном жителей Нигера, Ганы и Гамбии, заставляют работать как похитителей, работорговцев или охранников в домах или на самом рынке", — привел Миллман слова сотрудника МОМ из Нигера.
"Ситуация ужасная. Чем больше МОМ работает в Ливии, тем больше мы узнаем, что это долина слез для мигрантов. Некоторые сообщения действительно ужасающие, а последняя информация о "рабовладельческих рынках" для мигрантов только дополняет длинный список беззаконий", — прокомментировал ситуацию директор подразделения МОМ по операциям и чрезвычайным ситуациям Мохаммед Абдикер.