Организация по миграции сообщила о рабовладельческом рынке в Ливии

ЖЕНЕВА, 11 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международная организация по миграции (МОМ) сообщила во вторник о рабовладельческом рынке в городе Сабха на юго-западе Ливии, где продают мигрантов и беженцев, которые рассчитывают добраться до Европы по Средиземному морю.

"Мигранты с юга от Сахары продаются и покупаются ливийцами, при поддержке граждан Ганы и Нигера, которые на них работают", — сообщил пресс-секретарь МОМ Джоэл Миллман.

В настоящее МОМ собирает информацию от мигрантов, которые возвращаются из Ливии через транзитные центры в Ниамей и Агадес в Нигере.

"Последние несколько дней я обсуждал это с несколькими (беженцами), которые рассказывали мне жуткие истории. Они все подтвердили, что существует риск быть проданным в качестве раба на площадях и в гаражах в Сабхе. Продажу осуществляют водители или местные жители, которые забирают мигрантов на ежедневные работы в город, обычно для строительства, а затем, вместо оплаты, продают их новым покупателям. Некоторых мигрантов, в основном жителей Нигера, Ганы и Гамбии, заставляют работать как похитителей, работорговцев или охранников в домах или на самом рынке", — привел Миллман слова сотрудника МОМ из Нигера.

Сотрудники МОМ в Ливии также получили информацию о продаже рабов, о чем рассказывали представители МОМ из Нигера. По их данным, мигранты и беженцы, которых удерживают контрабандисты, страдают от насилия, сексуальных домогательств и недоедания. В прошлом году 14 человек погибли от недоедания в местах, где их содержат. МОМ располагает сообщениями и о массовых захоронениях в пустыне.

"Ситуация ужасная. Чем больше МОМ работает в Ливии, тем больше мы узнаем, что это долина слез для мигрантов. Некоторые сообщения действительно ужасающие, а последняя информация о "рабовладельческих рынках" для мигрантов только дополняет длинный список беззаконий", — прокомментировал ситуацию директор подразделения МОМ по операциям и чрезвычайным ситуациям Мохаммед Абдикер.