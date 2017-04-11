В Берлине оцепили терминал аэропорта "Шенефельд" из-за бесхозного предмета

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Терминал А берлинского аэропорта "Шенефельд" полностью оцеплен из-за подозрительного предмета, собщается в микроблоге Twitter берлинской полиции.

"Из-за подозрительно предмета в аэропорту "Шенефельд" мы в настоящий момент частично закрыли терминал А", — говорится в сообщении. Позже полиция обновила информацию и заявила, что закрыт уже весь терминал А.

В настоящее время полиция изучает подозрительный предмет.

Аэропорт также сообщает в своем Twitter, что на первом этаже терминала А был обнаружен бесхозный багаж.