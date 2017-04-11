Подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме потребовал адвоката-суннита
13:1011.04.2017
(обновлено: 13:12 11.04.2017)
15900
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме гражданин Узбекистана Рахмат Акилов потребовал заменить его адвоката на юриста-суннита (последователя одного из течений ислама), но получил отказ, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные документы.
В судебном документе, оказавшемся в распоряжении агентства, адвокат Йохан Эрикссон (Johan Eriksson), назначенный Акилову судом, говорит, что подзащитный попросил его "отказаться от миссии", отметив, что он "хочет, чтобы его защищал непременно мусульманин-суннит".
Во вторник Акилов признался в совершении теракта в центре Стокгольма, как рассказал адвокат подозреваемого в связи с началом слушаний в стокгольмском суде о заключении Акилова под стражу. В шведской юридической практике заключение под стражу является мерой пресечения, которая применяется к лицу, обоснованно подозреваемому в совершении преступления.
Террористический акт произошел днем в пятницу на главной пешеходной улице Стокгольма - Дроттнинггатан.
По словам очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу гуляющих людей.
Машина остановилась лишь в тот момент, когда врезалась в витрину одного из магазинов.
Место происшествия сразу было оцеплено полицией.
После того, как появилась информация о произошедшем, в городе сразу закрыли метро.
Полиция Швеции сообщила о трех погибших и восьми пострадавших в результате нападения в центре столицы.
Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в Стокгольме, был угнан в пятницу утром, когда водитель разгружал товар, доставленный в один из ресторанов города.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее в центре шведской столицы терактом.
Через час после нападения стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать водителя грузовика, однако позже полиция опровергла эту информацию.
Король Швеции Карл XVI Густав выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что вся королевская семья шокирована информацией о произошедшем. Монарх выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения.
После инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма. Движение поездов было приостановлено.
Посольство России в Стокгольме в данный момент выясняет, были ли россияне среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в центре города.