Подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме потребовал адвоката-суннита

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме гражданин Узбекистана Рахмат Акилов потребовал заменить его адвоката на юриста-суннита (последователя одного из течений ислама), но получил отказ, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные документы.

В судебном документе, оказавшемся в распоряжении агентства, адвокат Йохан Эрикссон (Johan Eriksson), назначенный Акилову судом, говорит, что подзащитный попросил его "отказаться от миссии", отметив, что он "хочет, чтобы его защищал непременно мусульманин-суннит".

Во вторник Акилов признался в совершении теракта в центре Стокгольма, как рассказал адвокат подозреваемого в связи с началом слушаний в стокгольмском суде о заключении Акилова под стражу. В шведской юридической практике заключение под стражу является мерой пресечения, которая применяется к лицу, обоснованно подозреваемому в совершении преступления.