Судан, опасаясь терактов, ввел визы для египтян в возрасте от 18 до 50 лет

ХАРТУМ, 11 апр — РИА Новости. Министр внутренних дел Судана Ибрагим Гандур объяснил введение виз для посещающих страну египтян в возрасте от 18 до 50 лет стремлением защититься от терроризма.

МВД Судана на этой неделе обязало въезжающих в страну граждан Египта в возрасте от 18 до 50 лет получать въездную визу в посольствах и консульствах страны.

"Это решение позволит не допустить террористов в страну. Оно было принято в рамках консультаций с египетской стороной", — цитирует телеканал Al-Shuruk заявление министра.

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В 2004 году страны заключили соглашение "О четырех свободах", согласно которому были отменены все ограничения на передвижения граждан двух стран. Власти Судана пояснили, что решение о вводе виз не нарушает соглашение.

Гандур также сообщил о запланированном на следующую неделю визите в Судан министра иностранных дел Египта Самеха Шукри.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в воскресенье объявил о введении чрезвычайного положения в стране на три месяца в связи с терактами в городах Танта и Александрия. В результате терактов, совершенных смертниками, погибли почти 50 человек.