МИД: Россия настроена на сотрудничество с США, но готова к любым событиям

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российская сторона настроена не на конфронтацию, а на конструктивное сотрудничество с США, но готова к любому развитию событий, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с визитом в Россию госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"В целом, рассчитываем, что Госсекретарь привезет соображения по всем вопросам, представляющим обоюдный интерес. Мы готовы к любому развитию событий, однако исходим из предпочтительности такой работы, которая будет снижать международную напряженность, а не усиливать ее. Настраиваемся не на конфронтацию, а на конструктивное сотрудничество. Надеемся, что этого же хочет и американская сторона", — заявили в МИД России.