В МИД заявили, что надеются узнать у Тиллерсона о планах США в Ливии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российская сторона в ходе переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном рассчитывает узнать о планах Вашингтона в отношении Ливии, заявили в российском МИД.

"Рассчитываем услышать, что США планируют делать в Ливии, которая в результате военного вмешательства стран НАТО оказалась фактически расколотой, как и Ирак. Какова дальнейшая стратегия по Йемену, где американское оружие используется для массированных бомбардировок городов, что ведет к гибели мирных жителей и усугубляет гуманитарную катастрофу?" — говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.