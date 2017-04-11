СМИ: постпред США в ООН обычно не согласовывает заявления с Белым домом

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обычно не согласовывает свои заявления по внешней политике с Белым домом и не всегда координируется с госдепартаментом США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и неназванных представителей администрации.

"Один представитель Белого дома заявил, что Хейли обычно не консультируется с администрацией и ведомствами, занимающимися вопросами национальной безопасности, до того, как сделать официальные заявления по поводу политики, но (президенту США Дональду) Трампу нравятся ее категоричные высказывания", — пишет газета.

Как сообщили изданию дипломаты, Хейли, по-видимому, считает себя равной по полномочиям госсекретарю США, а не его подчиненной. "Согласно дипломатам, иногда координация с Белым домом и госдепартаментом присутствует, однако в некоторых случаях она имеет полномочия делать заявления по политике, не дожидаясь того, что ей скажут делать", — отмечает газета.

Как сообщил изданию источник в Белом доме, Трамп следит за выступлениями постпреда в ООН и пока не выражал несогласия по поводу ее высказываний. Исключение составляет выступление Хейли в Совете Безопасности ООН в начале февраля, когда она заявила, что санкции в отношении РФ будут в силе до тех пор, пока "Россия остается в Крыму".

"Как минимум в одном случае, согласно высокопоставленным чиновникам, Белый дом посчитал, что она перешла границу, слишком резко раскритиковав Россию по поводу Украины в ходе одного из ее первых заседаний Совбеза, что не соответствовало политике Белого дома в то время", — пишет газета.