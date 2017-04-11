Компания Трампа уходит из модельного бизнеса, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Модельное агентство Trump Model Management, которое входит в состав принадлежащей президенту США Дональду Трампу компании Trump Organization, скоро прекратит свою деятельность, пишет американский журнал Mother Jones.
По словам Николас, после продажи Miss Universe Organization, которая организовывала конкурс "Мисс Вселенная", компания приняла решение сосредоточиться на своем основном бизнесе в сфере недвижимости, гольфа и гостиничного дела.
В 1996 году Трамп купил конкурс "Мисс Вселенная", а в 1999 году основал модельное агентство. До вступления в должность президента Трамп передал правление своей компанией сыновьям, а свои активы передал в трастовое управление. Его отказ продать свою долю и таким образом полностью выйти из бизнеса вызвал шквал критики, которую отвергает как сам Трамп, так и его юристы.