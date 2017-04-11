Компания Трампа уходит из модельного бизнеса, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Модельное агентство Trump Model Management, которое входит в состав принадлежащей президенту США Дональду Трампу компании Trump Organization, скоро прекратит свою деятельность, пишет американский журнал Mother Jones.

О закрытии агентства бизнес-партнеров уведомила его глава Корин Николас. "Компания Trump Organization приняла решение покинуть индустрию моды", — написала она в электронном письме, попавшем в распоряжение издания.

По словам Николас, после продажи Miss Universe Organization, которая организовывала конкурс "Мисс Вселенная", компания приняла решение сосредоточиться на своем основном бизнесе в сфере недвижимости, гольфа и гостиничного дела.

В 1996 году Трамп купил конкурс "Мисс Вселенная", а в 1999 году основал модельное агентство. До вступления в должность президента Трамп передал правление своей компанией сыновьям, а свои активы передал в трастовое управление. Его отказ продать свою долю и таким образом полностью выйти из бизнеса вызвал шквал критики, которую отвергает как сам Трамп, так и его юристы.