Страны G7 не приняли решения о санкциях против России

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что на встрече глав МИД стран "Большой семерки" в Лукке не было принято решение о санкциях в отношении России и Сирии, передает агентство Рейтер.

В свою очередь, агентство Блумберг сообщает, что вопрос о расширении санкций в отношении Москвы вообще не обсуждали.

Эйро отметил, что все страны G7 согласны в том, что президент Сирии Башар Асад не может быть частью будущего страны. Глава МИД Франции также подчеркнул, что первым шагом к урегулированию в Сирии должно быть прекращение огня, которое регулировалось бы международным сообществом.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявлял, что намерен на встрече потребовать ужесточения санкций в отношении России. Как пишет Sun, британский министр хочет, чтобы после химатаки в Идлибе G7 опубликовала совместное заявление, согласно которому Россия будет должна прекратить поддерживать президента Сирии Башара Асада и вывести войска из страны. В случае отказа Москвы последуют новые санкции в дополнение к тем, что уже введены в связи с ситуацией вокруг Украины, отмечает газета.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 погибших и 200 пострадавших в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун. Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили в случившемся Дамаск, не продемонстрировав при этом никаких доказательств и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование. В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по сирийскому аэродрому Шайрат, утверждая, что с него была проведена химическая атака. Погибли семь человек: пять военных и двое гражданских из деревни, расположенной недалеко от базы.