КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в "конфискации украинских недр" в Донбассе.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией региона. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными республиками незаконна, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

"На какую экономику сегодня работают предприятия (в Донбассе — ред.), которые платили налоги в Украину? Они работают сегодня на Россию. А кто забрал украинские недра? Россияне. И забрали это в актив своего государства. То есть сотни миллиардов, десятки миллиардов сегодня были перенаправлены в российскую экономику", — сказал премьер.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.