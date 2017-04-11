Гройсман заявил, что олигархи не оказывают на него никакого влияния

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что время от времени проводит рабочие встречи с украинскими олигархами, но они не имеют на него никакого влияния.

"Время от времени я встречаюсь со всеми людьми, в том числе и с теми, о которых вы сказали. Это не часто, это, как правило, происходит или в парламенте, или в правительстве и, честно говоря, каких-то разговоров относительно каких-то вещей не происходит. Но точно могу сказать, что ни от кого я в Украине не зависим", — сказал Гройсман на пресс-конференции во вторник.

Он заявил об этом, отвечая на вопрос, встречается ли он с украинскими олигархами Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым, одним из лидеров "Оппозиционного блока" Сергеем Левочкеным и депутатом от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорем Кононенко.