Глава ДНР назвал заявления Киева о конфискации угля попыткой давления

ДОНЕЦК 11 мар — РИА Новости. Заявление президента Украины Петра Порошенко о конфискации угля Донбасса это продолжение блокады региона и попытка оказать экономическое давление на самопровозглашенную Донецкую народную республику, заявил РИА Новости глава ДНР Александр Захарченко.
"Заявления Петра Порошенко о конфискации Донецкого угля — это продолжение той блокады, которую он ввел. Порошенко понимает, что донецкий уголь будет попадать на Украину, но иначе — маркированный по другим легальным каналам. Данное решения преследует цель экономически задушить республику. Это не борьба с коррупцией и не решение каких-то других внутренних проблем Украины. Цель одна: задушить экономически республики", — сказал Захарченко.
Сейчас уже четыре ТЭС остановлены на Украине из-за дефицита антрацита.
Следите за хроникой украинского кризиса на сайте РИА Новости >>