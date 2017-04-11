Глава ДНР назвал заявления Киева о конфискации угля попыткой давления

ДОНЕЦК 11 мар — РИА Новости. Заявление президента Украины Петра Порошенко о конфискации угля Донбасса это продолжение блокады региона и попытка оказать экономическое давление на самопровозглашенную Донецкую народную республику, заявил РИА Новости глава ДНР Александр Захарченко.

Во вторник представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны намерен вынести вопрос о конфискации угля, добытого на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

"Заявления Петра Порошенко о конфискации Донецкого угля — это продолжение той блокады, которую он ввел. Порошенко понимает, что донецкий уголь будет попадать на Украину, но иначе — маркированный по другим легальным каналам. Данное решения преследует цель экономически задушить республику. Это не борьба с коррупцией и не решение каких-то других внутренних проблем Украины. Цель одна: задушить экономически республики", — сказал Захарченко.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых были депутаты Верховной рады Украины, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Сейчас уже четыре ТЭС остановлены на Украине из-за дефицита антрацита.

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