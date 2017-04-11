Spiegel: КНДР может провести новые ядерные испытания в ближайшее время

БЕРЛИН, 11 апр — РИА Новости, Татьяна Фирсова. КНДР в ближайшее время может провести новые ядерные испытания, сообщает во вторник издание Spiegel со ссылкой на доклад, подготовленный военными экспертами бундесвера.

Дата предполагаемого теста в документе не называется.

"Разумеется, это предупреждение может быть абстрактным. Но оно показывает, как аналитики обеспокоены вопросом Северной Кореи. Местный диктатор непредсказуем, и его система власти трудна для анализа даже спецслужбами. Одновременно до сих пор на давление извне он в основном реагировал новыми провокациями, а не дипломатическими шагами", — пишет издание.

На прошлой неделе Северная Корея провела неудачное испытание баллистической ракеты. В воскресенье США направили ударной авиагруппы с авианосцем "Карл Винсон" в район Корейского полуострова. В группу также входят два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты.