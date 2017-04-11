Spiegel: КНДР может провести новые ядерные испытания в ближайшее время

БЕРЛИН, 11 апр — РИА Новости, Татьяна Фирсова. КНДР в ближайшее время может провести новые ядерные испытания, сообщает во вторник издание Spiegel со ссылкой на доклад, подготовленный военными экспертами бундесвера.
"Разумеется, это предупреждение может быть абстрактным. Но оно показывает, как аналитики обеспокоены вопросом Северной Кореи. Местный диктатор непредсказуем, и его система власти трудна для анализа даже спецслужбами. Одновременно до сих пор на давление извне он в основном реагировал новыми провокациями, а не дипломатическими шагами", — пишет издание.
На прошлой неделе Северная Корея провела неудачное испытание баллистической ракеты. В воскресенье США направили ударной авиагруппы с авианосцем "Карл Винсон" в район Корейского полуострова. В группу также входят два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты.