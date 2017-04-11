В Камбодже нетрезвый россиянин сбил на машине пьяного мотоциклиста

БАНГКОК, 11 апр – РИА Новости. Нетрезвый россиянин, находившийся за рулем внедорожника Toyota 4Runner, в курортном городе Сиануквиль в Камбодже сбил мотоцикл, водитель и пассажир которого, оба местные граждане, также находились в состоянии алкогольного опьянения, после чего попытался скрыться, однако друзья пострадавших догнали автомобиль россиянина на своих мотоциклах и устроили драку, в результате которой виновник аварии оказался в той же больнице, где и пострадавшие, сообщает во вторник газета Cambodia Daily.
"Освидетельствование, проведенное врачами в больнице, показало, что все участники ДТП и последовавшей драки были в состоянии сильного алкогольного опьянения", — сообщил газете начальник дорожной полиции провинции Преах Сианук полковник Пром Пов, слова которого цитирует газета.
Шеф дорожной полиции также сказал, что обвинения не предъявлялись ни одной из сторон, так как пострадали обе стороны, причем никто из участников ДТП и драки с заявлениями в полицию не обращался. Полиция отказалась назвать газете имена участников происшествия, в том числе имя россиянина.
С прошедшего воскресенья в странах Юго-Восточной Азии, прежде всего в Таиланде, Камбодже, Лаосе и Мьянме, началось недельное празднование Нового года по буддийскому лунному календарю. Эта апрельская неделя также известна как "Семь опасных дней в апреле", так как в это время происходит наибольшее количество ДТП, вызванных, чаще всего, алкогольным опьянением водителей.