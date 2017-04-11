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В мире

В Камбодже нетрезвый россиянин сбил на машине пьяного мотоциклиста

12:2811.04.2017
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Карета скорой помощи в Камбодже. Архивное фото
© AP Photo/ Heng Sinith

БАНГКОК, 11 апр – РИА Новости. Нетрезвый россиянин, находившийся за рулем внедорожника Toyota 4Runner, в курортном городе Сиануквиль в Камбодже сбил мотоцикл, водитель и пассажир которого, оба местные граждане, также находились в состоянии алкогольного опьянения, после чего попытался скрыться, однако друзья пострадавших догнали автомобиль россиянина на своих мотоциклах и устроили драку, в результате которой виновник аварии оказался в той же больнице, где и пострадавшие, сообщает во вторник газета Cambodia Daily.

Скорая помощь Таиланда. Архивное фото
© Flickr/ Jim Fruchterman
В Таиланде в результате ДТП погибли два школьника и четыре учителя
Как мотоциклисты, так и водитель внедорожника получили нетяжелые травмы и были выписаны из больницы после оказания им медицинской помощи, сообщает газета. Полиция не предъявила ни россиянину, сбившему мотоцикл с людьми, ни местным гражданам, нанесшим ему побои, никаких обвинений, несмотря на то что в больницу всех участников ДТП и последовавшей потасовки доставили полицейские, сообщает издание.

"Освидетельствование, проведенное врачами в больнице, показало, что все участники ДТП и последовавшей драки были в состоянии сильного алкогольного опьянения", — сообщил газете начальник дорожной полиции провинции Преах Сианук полковник Пром Пов, слова которого цитирует газета.

Шеф дорожной полиции также сказал, что обвинения не предъявлялись ни одной из сторон, так как пострадали обе стороны, причем никто из участников ДТП и драки с заявлениями в полицию не обращался. Полиция отказалась назвать газете имена участников происшествия, в том числе имя россиянина.

Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia/ Brian Jackson
Россия в 2016 году стала лидером по количеству пострадавших туристов
В камбоджийском курортном городе Сиануквиль на берегу Сиамского залива проживают или проводят зиму, по некоторым данным, несколько тысяч россиян.

С прошедшего воскресенья в странах Юго-Восточной Азии, прежде всего в Таиланде, Камбодже, Лаосе и Мьянме, началось недельное празднование Нового года по буддийскому лунному календарю. Эта апрельская неделя также известна как "Семь опасных дней в апреле", так как в это время происходит наибольшее количество ДТП, вызванных, чаще всего, алкогольным опьянением водителей.

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