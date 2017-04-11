Глава МВД Турции заявил, что взрыв в Диярбакыре не был терактом

АНКАРА, 11 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Взрыв в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции не является терактом, заявил во вторник министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

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Ранее турецкие СМИ сообщили о мощном взрыве в районе Баглар Диярбакыра в 10.45 мск рядом с управлением полиции по борьбе с терроризмом. Взрыв прогремел в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. Здание частично обрушилось. Турецкие СМИ сообщили о 10 раненых.

"Не было никакого вмешательства извне. Взрыв произошел во время ремонтных работ. Один человек тяжело ранен, остальные ранены легко", — цитирует министра телеканал NTV.

Ранее сообщалось, что одной из наиболее вероятных причин ЧП мог стать взрыв газового баллона.

Диярбакыр считается неофициальной курдской столицей Турции, население города оценивается в 843,5 тысячи жителей, в основном курды. В городе и провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой турецкие силы безопасности неоднократно проводили антитеррористические операции. В связи с этим регион не является туристическим направлением. После возобновления вооруженного конфликта с РПК в июле 2015 года МИД РФ не рекомендовал гражданам России посещать ряд провинций на юго-востоке Турции, в том числе Диярбакыр.