В Харькове завели три дела после блокирования офиса "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Правоохранители завели 3 уголовных дела после блокирования радикалами отделения "дочки" Сбербанка в Харькове, сообщается на сайте Национальной полиции Харьковской области во вторник.

Ранее нацбатальон "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело, сообщил, что начал бессрочную акцию по блокировке российских банков в Харькове.

"Десятого апреля группа лиц установила палатку возле банка на улице Донец-Захаржевского и заблокировала вход в здание. Ночью у банка дежурили 30 работников ГУНП (главного управления национальной полиции – ред.) в Харьковской области. Благодаря принятым мерам нарушений порядка не допущено. В отношении работников полиции, прибывшие на место происшествия, был применен слезоточивый газ. Двое правоохранителей и один участник акции после оказания медицинской помощи отпущены домой", — говорится в сообщении.

Как отмечается, следователями возбуждены уголовное дело по статье "противодействие законной хозяйственной деятельности" и два уголовных дела по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Радикалы из украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", почти месяц блокировали работу украинской "дочки" Сбербанка. Блокада ненадолго была прекращена, однако они заявили о намерении с 10 апреля снова ее возобновить. В понедельник Сбербанк сообщил о приостановке работы отделения в Харькове из-за блокирования радикалами.

Ранее глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков на Украине. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.