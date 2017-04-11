Кремль ответил на заявления польской комиссии о трагедии под Смоленском

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Кремле не знают, на чем основаны выводы польской правительственной комиссии о взрыве на борту Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, записи разговоров таких свидетельств не содержат, сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник, в седьмую годовщину трагедии под Смоленском, вторая по счету польская комиссия по расследованию катастрофы распространила материалы своей работы. Комиссия возложила вину за произошедшее на российских авиадиспетчеров. Также в распространенных материалах говорится о том, что еще до касания с землей на борту самолета произошел взрыв.

"Нет, мы не можем это прокомментировать, мы не знаем, чем руководствовалась эта комиссия, на чем она основывала свои выводы. У следствия есть определенные данные и запись разговоров на борту, и записи пилотов, и диспетчеров, которые таких свидетельств не содержат. В данном случае, мы не знаем, чем могла эта комиссия руководствоваться", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать выводы польской комиссии.