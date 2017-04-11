Подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме признал вину

СТОКГОЛЬМ, 11 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Рахмат Акилов, подозреваемый по делу о теракте в центре Стокгольма, в результате которого погибли четыре человека, признался в совершении этого преступления, рассказал во вторник адвокат подозреваемого в связи с началом слушаний в стокгольмском суде о заключении Акилова под стражу.

В шведской юридической практике заключение под стражу является мерой пресечения, которая применяется к лицу, обоснованно подозреваемому в совершении преступления.

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Åhlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.

Под арестом в полиции Стокгольма находятся двое. Одним из них стал 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который по имеющимся подозрениям находился за рулем грузовика. Второго задержали в воскресенье утром. Не позднее среды прокуратура должна определиться по вопросу о необходимости заключения под стражу и второго арестованного.

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