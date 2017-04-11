Подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме признал вину

СТОКГОЛЬМ, 11 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Рахмат Акилов, подозреваемый по делу о теракте в центре Стокгольма, в результате которого погибли четыре человека, признался в совершении этого преступления, рассказал во вторник адвокат подозреваемого в связи с началом слушаний в стокгольмском суде о заключении Акилова под стражу.
В шведской юридической практике заключение под стражу является мерой пресечения, которая применяется к лицу, обоснованно подозреваемому в совершении преступления.
Под арестом в полиции Стокгольма находятся двое. Одним из них стал 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который по имеющимся подозрениям находился за рулем грузовика. Второго задержали в воскресенье утром. Не позднее среды прокуратура должна определиться по вопросу о необходимости заключения под стражу и второго арестованного.
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