Меланшон надеется пройти во второй тур президентских выборов во Франции

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Кандидат от движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил в интервью радиостанции RTL, что рассчитывает пройти во второй тур президентских выборов.

По последним данным опроса, Меланшон укрепляет свои позиции в гонке за кресло главы государства. По результатам опроса, опубликованным в воскресенье, ему впервые удалось обогнать экс-премьера страны Франсуа Фийона в первом туре выборов.

"Я там буду", — ответил Меланшон вопрос о своем участие во втором туре.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Жан-Люк Меланшон — лидер движения "Непокорившаяся Франции", более 7 лет имеющий мандат евродепутата. В период с 2000 по 2002 год занимал должность министра по профессиональному образованию в правительстве Лионеля Жоспена при президенте Жаке Шираке.

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