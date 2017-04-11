Меланшон надеется пройти во второй тур президентских выборов во Франции

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Кандидат от движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил в интервью радиостанции RTL, что рассчитывает пройти во второй тур президентских выборов.
"Я там буду", — ответил Меланшон вопрос о своем участие во втором туре.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.
Жан-Люк Меланшон — лидер движения "Непокорившаяся Франции", более 7 лет имеющий мандат евродепутата. В период с 2000 по 2002 год занимал должность министра по профессиональному образованию в правительстве Лионеля Жоспена при президенте Жаке Шираке.
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