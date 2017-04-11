В Молдавии задержали семь человек по делу о коррупции

КИШИНЕВ, 11 апр — РИА Новости. По делу о коррупции в Молдавии задержаны семь человек, обыски в правительстве и других государственных учреждениях страны продолжаются, заявила во вторник РИА Новости пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински.

Ранее в Национальном антикоррупционном центре сообщили, что в правительстве Молдавии проходят обыски по делу о коррупции.

"Офицеры Национального антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали этим утром семь человек. Все они проходят по делу о коррупции по факту проведения незаконных тендеров в пользу ряда экономических агентов", — сказала Старински.

По ее словам, на данный момент по всей стране продолжаются обыски, речь идет о более чем 60 населенных пунктах.

"В деле фигурируют примары (мэры – ред.), представители ряда компаний, директоры образовательных учреждений, а также чиновники некоторых органов власти. Операция на данный момент проводится и в правительстве, в некоторых кабинетах министерства экономики, а также в Фонде энергоэффективности", — отметила Старински.

Фонд энергетической эффективности был создан в 2012 году. Структура находилась в подчинении замминистра экономики Валерия Трибоя, задержанного в конце марта по подозрению в коррупции. Позже правительство республики утвердило отставку Трибоя с поста замглавы Минэкономики.