В Раде требуют обсудить введение виз с Россией

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте требует вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев, заявил во вторник лидер фракции Максим Бурбак.

Европарламент на пленарной сессии 6 апреля в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

"С введением безвизового режима с ЕС остро возникает вопрос введения визового режима с РФ. "Народный фронт" последовательно требует этого важного решения", — сказал Бурбак на заседание парламента.

В октябре 2016 года спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией.