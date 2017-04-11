Дипломаты изучают сообщения о депортации из Турции петербургского смертника

АНКАРА, 11 апр — РИА Новости, Алена Палажченко. Генконсульство РФ в Стамбуле направило запрос турецким властям в связи с публикациями в СМИ о депортации из Турции предполагаемого исполнителя теракта в Санкт-Петербурге Акбаржона Джалилова в декабре 2016 года, сообщил РИА Новости представитель российской дипмиссии во вторник.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Джалилов прибыл в Стамбул в ноябре 2015 года и был депортирован из Турции в декабре 2016 года в связи с тем, что нарушил сроки пребывания в стране. Документы на выезд ему якобы готовило российское генконсульство.

"Мы видели эти публикации в СМИ, отправили запрос по этому поводу в турецкие органы. Официально турецкие власти нас ни о чем не уведомляли, мы ждем от них официального разъяснения", — сказал собеседник агентства.

Он не подтвердил информацию о том, что генконсульство РФ в Стамбуле готовило документы для депортации Джалилова из Турции.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства, замаскированного под автомобильный огнетушитель. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.