NYT: США несколько лет готовили задержание россиянина Левашова

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Представители правоохранительных органов США несколько лет готовились к возможному задержанию российского программиста Петра Левашова, обвиняемого Вашингтоном в мошенничестве в интернете, и даже приезжали для консультаций в Москву, сообщает газета New York Times со ссылкой на одного из делегатов.

Когда именно состоялась поездка в РФ, экс-сотрудник правоохранительных дел США, принимавший в ней участие, не уточнил.

Источники также утверждают, что конкретного результата по итогам поездки в Москву назад они не достигли.

Как утверждает газета, в конце марта текущего года ФБР получило информацию о том, что Левашов едет в Испанию. Как федеральные власти США узнали о его поездке, американские официальные лица не смогли рассказать изданию. Они также отказались сообщать, сотрудничали ли они при этом с российскими властями, пишет газета.

Комментариями правоохранительных органов РФ РИА Новости не располагает.

Ранее сообщалось, что Левашов был задержан испанской полицией в Барселоне, где он отдыхал с семьей, его подозревают в хакерстве. Факт задержания подтвердили в посольстве России в Мадриде. Левашову оказывается вся необходимая консульская помощь, дипломаты поддерживают контакт с полицией. Телеканал RT со ссылкой на супругу Левашова Марию сообщал, что его задержали по запросу США.

По данным министерства юстиции США, Левашову предъявлены обвинения в федеральном суде штата Аляска по двум пунктам — мошенничество в интернете и незаконный перехват электронных сообщений. При этом уточняется, что против Левашова уже много лет назад были заведены дела в Мичигане и в столице США Вашингтоне (округ Колумбия).