NYT: США несколько лет готовили задержание россиянина Левашова

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Представители правоохранительных органов США несколько лет готовились к возможному задержанию российского программиста Петра Левашова, обвиняемого Вашингтоном в мошенничестве в интернете, и даже приезжали для консультаций в Москву, сообщает газета New York Times со ссылкой на одного из делегатов.
Источники также утверждают, что конкретного результата по итогам поездки в Москву назад они не достигли.
Как утверждает газета, в конце марта текущего года ФБР получило информацию о том, что Левашов едет в Испанию. Как федеральные власти США узнали о его поездке, американские официальные лица не смогли рассказать изданию. Они также отказались сообщать, сотрудничали ли они при этом с российскими властями, пишет газета.
Ранее сообщалось, что Левашов был задержан испанской полицией в Барселоне, где он отдыхал с семьей, его подозревают в хакерстве. Факт задержания подтвердили в посольстве России в Мадриде. Левашову оказывается вся необходимая консульская помощь, дипломаты поддерживают контакт с полицией. Телеканал RT со ссылкой на супругу Левашова Марию сообщал, что его задержали по запросу США.