Депутат назвал недопустимым принятие военных решений на семейном совете

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Недопустимо, когда решения о военных действиях принимаются на семейном совете; надо учитывать, что президент Дональд Трамп — импульсивный политик, поддающийся влиянию окружения, заявил РИА Новости во вторник зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Реакция дочери президента США Иванки Трамп на сообщения о химической атаке в сирийском Идлибе повлияла на решение американского руководства нанести ракетный удар в Сирии, сообщила газета Sunday Times со ссылкой на источники, знакомые с дипломатическим сообщением посла Британии в Вашингтоне.

"Это вообще не поддается никакому разуму, что такие серьезнейшие решения принимаются на семейном совете. Это недопустимо. Я больше склоняюсь к тому, что Трамп — это все-таки импульсивный достаточно эмоциональный политик, который руководствуется не всегда здравым смысла, а воздействием окружения, воздействием эмоций и так далее. Это мы тоже должны учитывать", — сказал Швыткин.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии в провинции Хомс, утверждая, что с него Дамаском в начале апреля якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб. При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств этого и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти, которые категорически отвергли использование химоружия, заявив, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО.

По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны РФ, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров.