Депутат назвал недопустимым принятие военных решений на семейном совете

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Недопустимо, когда решения о военных действиях принимаются на семейном совете; надо учитывать, что президент Дональд Трамп — импульсивный политик, поддающийся влиянию окружения, заявил РИА Новости во вторник зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
"Это вообще не поддается никакому разуму, что такие серьезнейшие решения принимаются на семейном совете. Это недопустимо. Я больше склоняюсь к тому, что Трамп — это все-таки импульсивный достаточно эмоциональный политик, который руководствуется не всегда здравым смысла, а воздействием окружения, воздействием эмоций и так далее. Это мы тоже должны учитывать", — сказал Швыткин.
По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны РФ, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров.