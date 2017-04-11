На Тайване запретили убивать кошек и собак ради мяса

ПЕКИН, 11 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Власти Тайваня запретили забой кошек и собак с целью употребления их мяса в пищу человеком, передает во вторник Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).
Сообщается, что соответствующая поправка в закон была утверждена во вторник местным законодательным органом — законодательным юанем. В закон о защите животных было добавлено положение, согласно которому запрещается продажа и потребление мяса кошек и собак, а также употребление пищевых продуктов, в которых содержится мясо или другие части животных.
Согласно поправке, также гласности могут быть преданы фотографии нарушителей закона.
Владельцам мотоциклов и транспортных средств запрещено водить животных на привязи, привязанной к транспортному средству. За нарушение предусмотрен штраф до 15 тысяч новых тайваньских долларов.