Сербия воздвигнет памятник жертвам агрессии НАТО

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Власти Сербии создадут памятник жертвам бомбардировок НАТО в 1999 году. Об этом Sputnik-Сербия сообщил премьер-министр и избранный президент страны Александар Вучич.

"Сербия выполнит свои обязательства перед невинными жертвами агрессии на нашу страну. Это наш долг перед ними и показатель нашего ответственного отношения к будущему. Это зло никогда больше не должно повториться”, — заявил Вучич.

Идею благословил патриарх Сербский Ириней, инициативу одобрили действующий президент Сербии Томислав Николич, президент Республики Сербской Милорад Додик, режиссер Эмир Кустурица, президент Сербской академии наук и искусств Владимир Костич и заместитель директора Республиканского Института по защите памятников культуры Ивана Проданович-Ранкович.

Военная операция НАТО против Югославии велась с 24 марта по 10 июня 1999 года. Под ударом оказались как военные, так и гражданская объекты. Точное число погибших мирных жителей до сих пор не установлено Это приблизительно 2000 человек, среди которых сотни детей.

Несмотря на то, что с момента трагических событий прошло 18 лет, в сербской столице до сих пор нет единого мемориального комплекса. В Белграде есть памятник жертвам бомбардировки государственного телевидения РТС, памятник погибшим гвардейцам и пациентам клинического центра имени Драгиши Мишовича, небольшой памятник трехлетней девочке Милице Ракич, погибшей при бомбардировке, и памятник "Вечный огонь” в Парке дружбы. Монументы в память о жертвах есть во многих сербских городах, и тем не менее, нет еще ни одного мемориального комплекса, который бы объединил всех жертв военной операции 1999 года.