Авианосец США "Карл Винсон" вернется в Южную Корею в конце недели

ТОКИО, 11 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Американский атомный авианосец "Карл Винсон" (Carl Vinson) прибудет к берегам Южной Кореи приблизительно 15 апреля, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник.

Как подтвердило накануне Минобороны Республики Корея, ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем "Карл Винсон" возвращается к берегам Кореи после того, как менее месяца назад она уже побывала в порту Пусан во время американо-южнокорейских военных учений.

"Карл Винсон" пока не вошел в район Корейского театра (потенциальных — ред.) военных действий. Ожидается, что это произойдет в конце недели", — приводит Рёнхап слова источника.

По его данным, Северная Корея по случаю 105-летия со дня рождения первого президента страны Ким Ир Сена, деда нынешнего ее лидера Ким Чен Ына, а также 85-й годовщины Корейской народной армии соответственно 15 или 25 апреля планирует провести крупный военный парад. Во время этого парада КНДР продемонстрирует решимость не поддаваться давлению со стороны США, которые добиваются прекращения ядерной и ракетной программ Пхеньяна. В ответ американцы продемонстрируют свою военную мощь на море.

Источник агентства отмечает, что пока не запланировано участие ударной группы кораблей США в совместных с Южной Кореей учениях, однако американские корабли могут сами по себе провести учебные маневры.

На борту авианосца находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, 10 самолетов-заправщиков, 10 противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2, перечисляет агентство Рёнхап.

Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis).