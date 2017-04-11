Порошенко намерен конфисковать уголь из ДНР и ЛНР

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко намерен обсудить с Советом национальной безопасности и обороны возможность конфискации угля из Донбасса. Речь идет о ресурсах, добытых на неподконтрольных Киеву территориях, рассказала журналистам представитель Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко.

Киев остался без угля

На прошлой неделе украинские власти остановили работу нескольких теплоэлектростанций.

"Станции остановили работу, потому что в связи с завершением отопительного сезона им необходимо сэкономить антрацит, который там остался, и начать накопление запасов угля за счет импорта для нового отопительного сезона. Кроме того, сейчас нет острой необходимости в работе этих станций, потому что электроэнергии в балансе достаточно", — пояснили в пресс-службе министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

С 15 февраля в стране действует чрезвычайное положение в энергетике. Причиной подобных мер стала блокада поставок антрацита из Донбасса.

Сложившаяся ситуация привела к тому, что Киев был вынужден обратиться за помощью к США. Письмо с просьбами начать поставки угля было направлено в госдепартамент.

"Мы узнали, что можем поставить из Америки 2,5 миллиона тонн", — заявил министр энергетики Игорь Насалик.

По его словам, Украина также намерена возобновить поставки угля из ЮАР и других стран. Чиновник отметил, что первые поставки антрацита ожидаются в мае.

Позиция ДНР

Пятнадцатого марта Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел полную грузовую транспортную блокаду Донбасса. Ограничения будут действовать до тех пор, пока предприятия, находящиеся на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся по украинскую юрисдикцию.

Сразу после этого глава ДНР Александр Захарченко объявил о полном разрыве торговых отношений с Киевом.

"Не мы объявляли блокаду, это были наши ответные действия. Мы ничего не будем продавать (Киеву — ред.) — ни уголь, ни металл, ни известняк", — заявил Захарченко.

По словам политика, ДНР намерена переориентировать поставки в Россию.

"Давайте вспомним, куда эта продукция исторически уходила ранее? Она уходила в Россию. Да, это нелегкий процесс. Он займет до трех месяцев. Сегодня (15 марта — ред.) первые 95 вагонов уже ушли. Это пробная партия", — отметил он.

В свою очередь, руководитель фракции "Донецкая республика" в парламенте ДНР Александр Костенко заявил, что решение о блокаде вредит самому Киеву.

"Любые действия киевских властей, направленные против народа Донбасса, способствуют экономическому подъему и государственной независимости республик, в то время как Украина стремительно теряет не только доверие своего народа, но и всякую возможность обеспечивать его благосостояние", — сказал депутат.

"Решения СНБО — это опрометчивые шаги политики Киева, от которых буквально бегут украинцы. И обращаются они отнюдь не к европейским государствам, а к ДНР и ЛНР, потому что знают, здесь их права не будут притеснять", — добавил Костенко.

Поможет ли заграница

После того, как в Киеве заявили о готовности закупать уголь в других странах, эксперты усмонились в том, что это станет выходом из энергетического кризиса.

"Рассматривать возможность Украина может, какую угодно. Она может захотеть покупать уголь в Австралии, она может захотеть покупать уголь в США, а почему не в Канаде, не в ЮАР? А можно и в Китае купить. Почему бы и нет. Но тогда стоимость угля для Украины возрастет. Уголь нужно будет везти морским путем, а это дорогое удовольствие", — заявил промышленный эксперт Леонид Хазанов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, закупки угля на внешнем рынке только усугубят и без того непростую ситуацию на Украине.

"Как заявил Гройсман, Киев будет платить валютой, а валютой у нас считает доллар и евро, гривнами Киев не расплатится. Но если Киев попытается где-то на внешних рынках покупать доллары и евро за свои гривны, то у него гривна просто обвалится, и экономика упадет в еще большую яму, чем сейчас. Да и кредиты Киеву вряд ли кто-то даст, он и так уже весь в долгах. И даже если Киев найдет какие-то деньги на пробную закупку угля, через какое-то время ему все равно придется покупать уголь либо на Донбассе, либо в России", — отметил эксперт.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко считает, что попытка Киева заменить уголь из Донбасса вряд ли приведет к позитивным результатам.

"Два года назад была попытка завозить уголь из ЮАР, но закончилось тем, что тот же уголь из Донецка покупали под видом угля из ЮАР, но дороже где-то на 30%. И в плане покупок из США будет, скорее всего, та же схема, но еще дороже, которая опять же позволит пилить бюджет", — отметил эксперт.

Он также согласился с тем, что действия Киева обернуться против самой Украины.

"Благодаря не совсем адекватным действиям украинского руководства все больше и больше происходит суверенизация самопровозглашенных республик. Но, с другой стороны, учитывая ухудшение экономической ситуации, ухудшение политической ситуации, существует только один инструмент — повышение градуса социальной напряженности внутри общества", — заявил Колесниченко в эфире радио Sputnik.