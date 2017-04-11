Порошенко намерен конфисковать уголь из ДНР и ЛНР

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко намерен обсудить с Советом национальной безопасности и обороны возможность конфискации угля из Донбасса. Речь идет о ресурсах, добытых на неподконтрольных Киеву территориях, рассказала журналистам представитель Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко.
Киев остался без угля
"Станции остановили работу, потому что в связи с завершением отопительного сезона им необходимо сэкономить антрацит, который там остался, и начать накопление запасов угля за счет импорта для нового отопительного сезона. Кроме того, сейчас нет острой необходимости в работе этих станций, потому что электроэнергии в балансе достаточно", — пояснили в пресс-службе министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
С 15 февраля в стране действует чрезвычайное положение в энергетике. Причиной подобных мер стала блокада поставок антрацита из Донбасса.
"Мы узнали, что можем поставить из Америки 2,5 миллиона тонн", — заявил министр энергетики Игорь Насалик.
По его словам, Украина также намерена возобновить поставки угля из ЮАР и других стран. Чиновник отметил, что первые поставки антрацита ожидаются в мае.
Позиция ДНР
Сразу после этого глава ДНР Александр Захарченко объявил о полном разрыве торговых отношений с Киевом.
"Не мы объявляли блокаду, это были наши ответные действия. Мы ничего не будем продавать (Киеву — ред.) — ни уголь, ни металл, ни известняк", — заявил Захарченко.
По словам политика, ДНР намерена переориентировать поставки в Россию.
"Давайте вспомним, куда эта продукция исторически уходила ранее? Она уходила в Россию. Да, это нелегкий процесс. Он займет до трех месяцев. Сегодня (15 марта — ред.) первые 95 вагонов уже ушли. Это пробная партия", — отметил он.
В свою очередь, руководитель фракции "Донецкая республика" в парламенте ДНР Александр Костенко заявил, что решение о блокаде вредит самому Киеву.
"Решения СНБО — это опрометчивые шаги политики Киева, от которых буквально бегут украинцы. И обращаются они отнюдь не к европейским государствам, а к ДНР и ЛНР, потому что знают, здесь их права не будут притеснять", — добавил Костенко.
Поможет ли заграница
После того, как в Киеве заявили о готовности закупать уголь в других странах, эксперты усмонились в том, что это станет выходом из энергетического кризиса.
По его мнению, закупки угля на внешнем рынке только усугубят и без того непростую ситуацию на Украине.
Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко считает, что попытка Киева заменить уголь из Донбасса вряд ли приведет к позитивным результатам.
"Два года назад была попытка завозить уголь из ЮАР, но закончилось тем, что тот же уголь из Донецка покупали под видом угля из ЮАР, но дороже где-то на 30%. И в плане покупок из США будет, скорее всего, та же схема, но еще дороже, которая опять же позволит пилить бюджет", — отметил эксперт.
"Благодаря не совсем адекватным действиям украинского руководства все больше и больше происходит суверенизация самопровозглашенных республик. Но, с другой стороны, учитывая ухудшение экономической ситуации, ухудшение политической ситуации, существует только один инструмент — повышение градуса социальной напряженности внутри общества", — заявил Колесниченко в эфире радио Sputnik.