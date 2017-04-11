В Одессе вспыхнул крупный пожар на причале

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Спасатели ликвидировали крупный пожар на причале в Одессе, где горели частные дома, его площадь достигла тысячи квадратных метров, пострадал один человек, сообщает во вторник пресс-служба госслужбы Украины по ЧС.

Указывается, что пожар произошел в ночь на вторник, по прибытию на место происшествия подразделений госслужбы по ЧС наблюдалось горение 15 деревянных и металлопластиковых частных домов на общей площади 1 тысяча квадратных метров, поэтому на место были направлены дополнительные отделения.

"Пожар осложнялся плотностью застройки и отсутствием подъездов к морю для забора воды. На месте был организован забор воды при помощи мотопомп. Во время ликвидации пожара был обнаружен пострадавший, который во время самостоятельного тушения пожара получил ожоги рук. В 7.00 (время совпадает с мск) пожар локализован и в 7.30 — ликвидирован", — говорится в сообщении.

Вследствие пожара огнем уничтожено 15 деревянных и металлопластиковых частных домов.

Причина возникновения пожара устанавливается.