Фийон рассказал, что заявил бы Трампу при встрече с ним

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, экс-премьер страны Франсуа Фийон при встрече с президентом США Дональдом Трампом в первую очередь бы заявил, что Франция будет вести независимую внешнюю политику с целью помешать военному противостоянию между США и Россией.
"Уже слишком поздно", — прокомментировала его заявление журналист.
"Нет, мы еще не в состоянии войны", — ответил Фийон, добавив, что его целью будет "сделать все, чтобы этому помешать".
Экс-премьер отметил, что все масштабные конфликты начинались под воздействием эмоций и необдуманных решений. "У нас есть расхождения с Россией, с Ираном, но у нас есть общий враг — исламский тоталитаризм, который вырос из-за серьезных ошибок США, в частности, войны в Ираке. Вот что я бы сказал президенту Трампу", — добавил Фийон.
Также он отметил, что в вопросах внешней политики и "защите мира" президента Франции должно быть слышно, "а Франсуа Олланда никогда не было слышно".
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.