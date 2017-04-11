Фийон рассказал, что заявил бы Трампу при встрече с ним

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, экс-премьер страны Франсуа Фийон при встрече с президентом США Дональдом Трампом в первую очередь бы заявил, что Франция будет вести независимую внешнюю политику с целью помешать военному противостоянию между США и Россией.

"В первую очередь, я бы сказал, что Франция будет вести независимую внешнюю политику с единственной заботой — избежать войны и направить все свои усилия на то, чтобы помешать военному противостоянию между США и Россией", — сказал Фийон в интервью телеканалу France2 на вопрос о возможной встрече с Трампом.

"Уже слишком поздно", — прокомментировала его заявление журналист.

"Нет, мы еще не в состоянии войны", — ответил Фийон, добавив, что его целью будет "сделать все, чтобы этому помешать".

Экс-премьер отметил, что все масштабные конфликты начинались под воздействием эмоций и необдуманных решений. "У нас есть расхождения с Россией, с Ираном, но у нас есть общий враг — исламский тоталитаризм, который вырос из-за серьезных ошибок США, в частности, войны в Ираке. Вот что я бы сказал президенту Трампу", — добавил Фийон.

Также он отметил, что в вопросах внешней политики и "защите мира" президента Франции должно быть слышно, "а Франсуа Олланда никогда не было слышно".

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.