Президент Азербайджана уверен в успехе переговоров с Евросоюзом

БАКУ, 11 апр — РИА Новости, Вугар Гасанов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в хороших результатах переговоров между Баку и Брюсселем по новому соглашению Азербайджана с Европейским Союзом (ЕС).
"…Европейские страны являются нашими основными торговыми партнерами, основными инвесторами, и мы уже много лет плодотворно сотрудничаем с Европейским Союзом. Все мои встречи с руководителями европейских структур прошли в очень искренней обстановке, в условиях взаимопонимания, все переговоры и беседы были проведены на основе взаимного уважения. Как руководители Европейской комиссии, так и я отметили это и в официальных выступлениях. Одновременно сразу после визита мы приступили к переговорам по новому соглашению с Европейской комиссией. Уверен, что эти переговоры в скором времени приведут к хорошим результатам", — приводит слова Алиева его пресс-служба.
Азербайджан с 2008 года участвует в программе ЕС "Восточное партнерство". Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС, увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи и усиление энергетической безопасности.