Президент Азербайджана уверен в успехе переговоров с Евросоюзом

БАКУ, 11 апр — РИА Новости, Вугар Гасанов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в хороших результатах переговоров между Баку и Брюсселем по новому соглашению Азербайджана с Европейским Союзом (ЕС).

Совет ЕС в ноябре 2016 года одобрил мандат для Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Федерики Могерини на ведение переговоров от имени ЕС и его стран-членов о "всеобъемлющем соглашении" с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. Документ предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС. Первая встреча по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном состоялась 7 февраля в Брюсселе.

"…Европейские страны являются нашими основными торговыми партнерами, основными инвесторами, и мы уже много лет плодотворно сотрудничаем с Европейским Союзом. Все мои встречи с руководителями европейских структур прошли в очень искренней обстановке, в условиях взаимопонимания, все переговоры и беседы были проведены на основе взаимного уважения. Как руководители Европейской комиссии, так и я отметили это и в официальных выступлениях. Одновременно сразу после визита мы приступили к переговорам по новому соглашению с Европейской комиссией. Уверен, что эти переговоры в скором времени приведут к хорошим результатам", — приводит слова Алиева его пресс-служба.

Ранее пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Майя Косьянчич сообщила, что следующий раунд переговоров по новому соглашению между Евросоюзом и Азербайджаном состоится в конце апреля в Баку.

Азербайджан с 2008 года участвует в программе ЕС "Восточное партнерство". Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС, увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи и усиление энергетической безопасности.