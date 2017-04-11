В Китае открыли дорожку с прозрачным полом на высоте 200 метров над ущельем

ПЕКИН, 11 апр — РИА Новости, Иван Булатов. В городе Чунцин в Китае открыли 80-метровую прогулочную дорожку над ущельем на высоте 200 метров, сообщает Международное радио Китая (CRI).
Местная администрация планирует подать заявление в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы дорожку со стеклянным полом признали самой длинной среди аналогичных сооружений в мире.
В начале сентября 2016 года в Национальном парке Чжанцзяцзе в провинции Хунань над Гранд-Каньоном открылся самый длинный в мире стеклянный мост. Длина моста составляет 430 метров, ширина — 6 метров, высота, на которой расположен мост — 3 метра над землей. Мост-рекордсмен состоит из 99 трехслойных сверхпрочных панелей из стекла. На нем могут находиться одновременно не боле 600 человек.