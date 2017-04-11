В Китае открыли дорожку с прозрачным полом на высоте 200 метров над ущельем

ПЕКИН, 11 апр — РИА Новости, Иван Булатов. В городе Чунцин в Китае открыли 80-метровую прогулочную дорожку над ущельем на высоте 200 метров, сообщает Международное радио Китая (CRI).

Дорожка имеет форму буквы "А", ее пол выполнен из стекла. Сообщается, что максимальное количество посетителей, которые могут находиться на ней, не превышает 80 человек.

Местная администрация планирует подать заявление в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы дорожку со стеклянным полом признали самой длинной среди аналогичных сооружений в мире.

В начале сентября 2016 года в Национальном парке Чжанцзяцзе в провинции Хунань над Гранд-Каньоном открылся самый длинный в мире стеклянный мост. Длина моста составляет 430 метров, ширина — 6 метров, высота, на которой расположен мост — 3 метра над землей. Мост-рекордсмен состоит из 99 трехслойных сверхпрочных панелей из стекла. На нем могут находиться одновременно не боле 600 человек.