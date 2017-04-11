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Правительству Гройсмана исполняется год

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2017 (134)
07:0511.04.2017
(обновлено: 07:10 11.04.2017)
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Правительство Украины во главе с Владимиром Гройсманом отмечает годовщину своей работы — в пятницу у кабмина истекает "иммунитет", а у парламента появляется возможность инициировать его отставку.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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На данный момент вероятность такого развития событий крайне низка, так как коалиция в Верховной раде в целом довольна работой правительства, да и достаточного количества голосов под это решение нет. Кроме того, у президента Петра Порошенко сейчас нет "запасных игроков", способных занять кресло премьера.

При этом эксперты не исключают, что ряд политических сил попытаются сместить Гройсмана, чтобы спровоцировать очередной политический кризис на Украине и добиться досрочных парламентских выборов.

Во вторник премьер немерен отчитаться о итогах работы правительства перед прессой.

Премьер — бюрократ

"Я вам покажу, что такое управление государством", — сказал Гройсман год назад в Раде после назначения на пост главы кабмина. Тогда депутаты и журналисты с улыбкой восприняли это заявление, понимая причины такого назначения.

Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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Смена премьера должна была разрешить затянувшийся политический кризис и установить контроль за исполнительной ветвью власти со стороны Порошенко. В экспертной среде Гройсмана называли человеком президента, который, в отличие от его предшественника Арсения Яценюка, не будет вести самостоятельную политическую игру и не имеет президентских амбиций.

С приходом Гройсмана правительство стало менее политизированным и скандальным: премьер избегает громких заявлений и оценок. Не смотря на свой молодой возраст — 39 лет, он тяготеет к бюрократии, позиционирует себя как "крепкий хозяйственник" и не упускает ни единой возможности, чтобы напомнить о своих успехах на посту мэра города Винница, от чего на заседаниях кабмина журналисты откровенно скучают.

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Максименко
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В окружении премьера говорят, что он является сторонником жесткого управления, но иногда это выглядит чересчур грубо. Премьер в своей работе сконцентрировался исключительно на решении внутренних социально-экономических вопросов. В отличие от Яценюка он редко совершает зарубежные визиты, и, по мнению некоторых экспертов, слаб в международных переговорах.

При этом, впервые за многие годы действующий кабмин не занимается борьбой с предшественниками, и продолжает работу по большинству реформ, которые были начаты предыдущим правительством.

Достижения и проколы

Украинские политики и эксперты сначала сомневались, что Гройсман станет эффективным премьером, — по большей части, из-за небольшого политического опыта и отсутствия своей политической силы в парламенте.

Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко, Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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При этом работа спикером Рады и хорошее знание депутатского корпуса помогают ему проталкивать в парламент необходимые правительственные решения. Он хорошо знает региональную проблематику и хорошо владеет вопросами, связанными с децентрализацией власти, так как является одним из ярых сторонников передачи власти из центра на места.

Главным достижением правительства Гройсмана за год работы эксперты назвали стабилизацию ситуации в экономике и возобновление экономического роста.

"Да, цифры скромные, только 2% роста, но главное, что остановлена тенденция падения экономики. Гройсман почувствовал, что лимит непопулярных тенденций исчерпан, что нужно больше акцентов делать на социальные вопросы и стабилизацию", — сказал глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его мнению, подтверждением позитивной оценки работы правительства является выделение Киеву в начале апреля очередного транша МВФ и продолжение работы с Европейским союзом.

Заместитель директора агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что, в отличие от кабмина Яценюка, нынешнее правительство стало индикатором добрых новостей.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Палинчак
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"Инициатива Гройсмана о повышении в два раза минимальной зарплаты в 3200 гривен – это явный позитив, и, как показывает социология, доверие к этому правительству выросло", — сказал эксперт.

Международные финансовые институты также отмечают стабилизацию в украинской экономике. Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%. При этом ВБ улучшил свой прогноз по росту экономики страны на 2018 и 2019 годы до 4% с ранее ожидаемых 3% при условии проведения реформ. Международный валютный фонд также немного улучшил прогноз по росту ВВП Украины на 2018 год — до 3,2% с ранее ожидавшихся 3%.

При этом политологи отмечают, что более эффективной работе правительства мешали политические конфликты. Прежде всего, речь идет о торговой блокаде Донбасса, экономические потери от которой сам премьер оценил в 1% ВВП. Из-за блокады радикалами поставок антрацита из Донбасса правительству в середине февраля пришлось ввести чрезвычайные меры в энергетике. Дефицит энергетического угля уже привел к остановке трех украинских ТЭС и ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.

Скамейка запасных

Несмотря на положительную оценку работы Гройсмана, в парламенте есть ряд фракций, которые давно надеются отправить в отставку действующий кабмин. Прежде всего, это партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Оппозиционный блок".

Владимир Гройсман и Сергей Князев
© Фото: МВС Украины
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Они критикуют Гройсмана за непрофессиональное управление страной, которое привело к разрушительным процессам в экономике, социальной и хозяйственной сферах и утверждают, что премьер вместе с Порошенко "возглавили самую большую коррупцию в государстве".

"Батькивщина" уже пыталась инициировать вопрос об отставке Гройсмана, однако безрезультатно. Чтобы начать процедуру отставки кабмина, необходимо собрать в Раде не менее 150 подписей, в то время как у "Батькивщины" в парламенте всего 20 голосов.

С приближением годовщины работы правительства, украинские СМИ начали писать о якобы натянутых отношениях между Порошенко и Гройсманом, в связи с чем стали ходить слухи о готовящейся замене нынешнего премьера.

"Гройсман совершал демарши, а президенту нужен управляемый человек. По большому счету, сегодня можно говорить о вынужденном союзе Порошенко и Гройсмана, поскольку у Порошенко другого кандидата на эту должность нет, а Гройсман понимает, что открыто выступить он против Порошенко не может по ряду факторов", — считает руководитель фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

Шанс занять пост премьера есть у нынешнего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова, отношения которого с президентом в последнее время улучшились. Среди возможных претендентов также называли генпрокурора Юрия Луценко, хотя в экспертной среде к этому относятся скептически.

Сотрудники Украинской полиции. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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"Само снятие Гройсмана не так важно для Порошенко, как успешная попытка "выдавливания" из кабмина министра МВД (Арсена) Авакова. Поэтому, когда в СМИ активно говорят о премьерских амбициях генпрокурора Луценко, то, на самом деле, речь идет всего лишь о торге: Порошенко-Луценко отказываются от должности Гройсмана, а народные депутаты соглашаются поменять Авакова на Луценко. Без своего министра МВД никакие выборы Порошенко не светят", — считает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

Луценко уже заявил, что не претендует на какую-либо другую должность, и намерен довести до завершения начатую работу в прокуратуре.

Вероятность отставки

Отставку правительства оппозиция рассматривает как шаг к развалу коалиции и досрочным парламентским выборам. Эксперты считают, что вероятность увольнения Гройсмана в ближайшее время невысока, так как у большинства в Раде нет желания идти на перевыборы. Против досрочных выборов выступает и президент.

Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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"Безусловно, противники Гройсмана и президента попытаются сконцентрироваться на том, чтобы в мае-начале июня попытаться выразить вотум недоверия этому правительству и, таким образом, спровоцировать политический кризис", — считает Фесенко.

"На данный момент вероятность отставки этого правительства невысока. Сейчас в интересах президента, коалиции большинства депутатов сохранение относительной политической стабильности, которая и предусматривает продолжение работы правительства", — добавил он.

Схожее мнение выразил заместитель директора агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"Я не вижу в самом парламенте никакой возможности на данный момент для отставки правительства и для досрочных выборов, так как в Раде банально отсутствуют голоса. И внеочередные парламентские выборы, и автоматическая отставка правительства возможны только в связи с какими-то внешними обстоятельствами", — считает политолог, уточнив, что это могут быть уличные акции протеста "либо какой-то экономический коллапс, который развалит всю государственную систему".

Кадровые ротации подождут до осени

Партнер "Блока Петра Порошенко" по коалиции в Раде — "Народный фронт" — также не хочет выборов. С рейтингом партии экс-премьера Яценюка, который находится в пределах статистической погрешности, выборы были бы "самоубийством".

Здание МИД Украины. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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"Если БПП на выборах сейчас имеет первый-второй результат по социологии, то "Народный фронт" не имеет и двух процентов. И это очень влияет на его возможность маневрировать: любая угроза развала коалиции и отставки правительства – это внеочередные выборы, на которых перестает существовать проект "Народный фронт", — сказал Голобуцкий.

Яценюк уже заявил, что его фракция не будет голосовать за отставку действующего правительства, так как голосов под это решение "нет и не будет". А Гройсмана он назвал "лучшим премьером".

У Порошенко также заявили, что не видят оснований для смены правительства. По словам представителя президента в парламенте Ирины Луценко, у коалиции в Раде нет оснований для признания работы кабмина неудовлетворительной.

"В коалиции нет голосов и нет нужды менять правительство, мы считаем, что правительство Гройсмана справилось", — сказала Луценко. При этом соратники президента допускают небольшие кадровые ротации осенью.

Сам премьер ранее опроверг возможность отставки кабмина в ближайшее время, отметив, что "кто-то выдает желаемое за действительное".

На одном из последних заседаний кабмином утвержден план приоритетных действий до 2020 года и работы правительства на 2017 год. Таким образом Гройсман дал понять, что в ближайшее время никуда уходить не собирается.

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