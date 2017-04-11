Алиев подчеркнул важность резолюций ООН в решении карабахского конфликта

БАКУ, 11 апр — РИА Новости, Вугар Гасанов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что за рамками резолюций Совбеза ООН по Карабаху не может обсуждаться ни один вопрос.

В 1993 году Совбезом ООН были приняты четыре резолюции — 822, 853, 874 и 884, в которых "подтверждаются суверенитет и территориальная целостность Азербайджанской Республики, нерушимость международных границ и недопустимость применения силы для приобретения территории". Резолюции требовали "незамедлительного прекращения военных действий, немедленного, полного и безоговорочного вывода всех оккупационных войск с территории Азербайджана".

"В отличие от других конфликтов на постсоветском пространстве Совет Безопасности ООН принял в связи с карабахским конфликтом четыре резолюции. Эти резолюции известны, весь мир это знает, армянские оккупационные силы должны быть немедленно и безоговорочно выведены с захваченных земель. Вот основной принцип, за рамками которого не может обсуждаться ни один другой вопрос", — приводит слова Алиева его пресс-служба.

По его словам, никаких изменений в позиции Азербайджана в переговорном процессе нет и не может быть.

"Принцип территориальной целостности не является темой переговоров, Азербайджан должен восстановить свою территориальную целостность. В ходе всех международных контактов я отмечаю, что в данном вопросе ни одна страна или организация не должна проявлять двойные стандарты. Потому что в некоторых случаях мы сталкиваемся с двойными стандартами. Порой к другим конфликтам на постсоветском пространстве уделяется больше внимания или же в связи с урегулированием данных конфликтов используются более точные выражения", — сказал глава республики.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.