ЦИК Индии перенес дату выборов в Кашмире из-за беспорядков

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апр — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Индии перенесла дату дополнительных выборов в штате Джамму и Кашмир с 12 апреля на 25 мая после беспорядков во время первого этапа выборов, которые привели к гибели восьми человек.

В воскресенье в штате прошли дополнительные выборы в парламент страны по шринагарскому избирательному округу. Сторонники сепаратистов, выступающие против выборов, штурмовали избирательные участки, происходили стычки со стражами порядка. В результате бойкота со стороны сепаратистов воскресные выборы показали самую низкую явку за последние 30 лет для шринагарского округа — около 7%.

В среду в штате должен пройти второй этап дополнительных выборов, на этот раз в округе Анантнаг. Еще в воскресенье после первых сообщений о гибели протестующих лидеры сепаратистов объявили, что планируют продолжать акции протеста.

В результате Центризбирком принял решение отсрочить выборы на полтора месяца. Как отмечается в сообщении ЦИК, такое решение основано на докладе администрации штата Джамму и Кашмир. В докладе местные власти указывают, что "ситуация с соблюдением закона и порядка в парламентском округе Анантнаг является неблагоприятной для проведения свободных и честных выборов в запланированные даты". Кроме того власти штата высказали опасения, что "могут произойти попытки насильственного воспрепятствования процессу выборов со стороны злоумышленников".