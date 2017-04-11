В Южной Корее заявили, что без участия Сеула США не нападут на КНДР

ТОКИО, 11 апр — РИА Новости, Ксения Нака. США не станет предпринимать военные действия против КНДР без "тесного сотрудничества" с Южной Кореей, во вторник заявил официальный представитель министерства обороны Южной Кореи Мун Сан Гюн.

"(Если такая операция будет проводиться), то это произойдет в рамках надежной совместной обороны Южной Кореи и США на основе тесного сотрудничества", — сказал чиновник.

Он дал понять, что "тесная координация" и "дух альянса" Сеула и Вашингтона подразумевает "предварительные консультации" по этому вопросу.

На прошлой неделе США провели ракетный удар по авиабазе в Сирии, выпустив по ней 59 ракет типа "Томагавк". Это дало повод обсуждению вопроса о возможности превентивного удара США по Северной Корее. В воскресенье поступило сообщение о том, что США направили ударную авиагруппу с авианосцем "Карл Винсон" к Корейскому полуострову. В группу также входят два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты.

В воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подчеркнул правомерность такого решения, отметив, что наличие у Пхеньяна ядерного арсенала "неприемлемо". Он также добавил, что президент США Дональд Трамп попросил военных быть готовыми к тому, чтобы "предложить весь спектр возможностей для устранения этой угрозы".