В Китае при падении грузовика с обрыва погибли семь человек

ПЕКИН, 11 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Грузовик, использовавшийся для сельскохозяйственных работ, перевернулся в муниципалитете Чунцин в Китае, погибли семь человек, еще пять пострадали, сообщает во вторник Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на местные власти.
Два человека погибли на месте, еще пять скончались позже от полученных травм в больнице. Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Причина аварии выясняется. По предварительным данным, она могла произойти из-за ошибки в управлении транспортным средством.