В США хотят провести слушание из-за снятия с рейса пассажира

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Высокопоставленный член Комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей США Элеанор Холмс Нортон призвала провести слушание по поводу насильственного снятия с рейса пассажира американской авиакомпании United Airlines из-за овербукинга, сообщает издание Hill.

Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл. Как сообщалось ранее, мужчина оказался одним из четырех человек, которым следовало покинуть самолет в связи с овербукингом (ситуация, когда на рейс продано большем билетов, чем есть мест в самолете). Перед посадкой авиакомпания сообщила пассажирам о ситуации и предложила лететь другим рейсом. В качестве компенсации предлагалась ночь в гостинице и 400 долларов, затем сумму повысили до 800 долларов. Один пассажир отказался покинуть самолет, в связи с чем были вызваны правоохранительные органы и пассажира против его воли грубо выдворили из самолета.

Нортон заявила, что, согласно правилам, пассажирам должны были предложить компенсацию, в четыре раза превышающую стоимость билета, или до 1250 долларов.

Нортон высказала сожаление в связи с инцидентом. "Пассажиры авиакомпании должны быть защищены от такого жестокого обращения. Я прошу наш комитет провести слушание, которое позволит нам допросить полицию аэропорта, сотрудников United Airlines и сотрудников аэропорта", — сказала она.