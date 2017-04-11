В Китае обвинили в коррупции экс-замглавы заксобрания провинции Ляонин

ПЕКИН, 11 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Прокуратура Китая предъявила обвинения в коррупции и вмешательстве в процесс выборов бывшему заместителю председателя постоянного комитета собрания народных представителей (СНП, заксобрания) провинции Ляонин Ван Яну, пишет во вторник газета "Жэньминь жибао".

В ходе расследования было установлено, что он злоупотреблял служебным положением ради личной выгоды, оказывал помощь третьим лицам, незаконно принимал от третьих лиц подарки, вмешивался в процесс выборов в провинции. Его дело было передано в судебные органы.

В начале апреля сообщалось, что суды китайской провинции Ляонин вынесли приговоры в отношении 41 человека за подкуп избирателей во время выборов на провинциальном уровне во Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) 12-го созыва. В сентябре 2016 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей аннулировал мандаты 45 депутатов из провинции Ляонин за их вовлеченность в подкуп избирателей во время выборов на провинциальном уровне в ВСНП 12-го созыва.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти в 2012 году председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.