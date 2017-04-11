СМИ: в США полицейский, насильно снявший с рейса пассажира, отстранен

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Полицейского, который насильно выпроводил клиента американской авиакомпании United Airlines из самолета после того, как пассажир отказался добровольно покинуть рейс из-за ситуации с перебронированием, отстранили от службы, пишет газета New York Times.

Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл. Как ранее сообщили местные СМИ, мужчина оказался одним из четырех человек, которым следовало покинуть самолет в связи с овербукингом (ситуация, когда на рейс продано большем билетов, чем есть мест в самолете). Перед посадкой авиакомпания сообщила пассажирам о ситуации и предложила лететь другим рейсом. В качестве компенсации предлагалась ночь в гостинице и 400 долларов. Двое человек покинули самолет сами, один пассажир отказался покинуть самолет, в связи с чем к выходу были вызваны правоохранительные органы.

В сети появилось видео из самолета, на котором видно, как пассажира силой сталкивают с места, а затем за руки волокут по проходу самолета. У мужчины сползли очки, задран свитер. Слышны громкие крики. "Боже мой, посмотрите, что они делают! Боже мой. Это ужасно", — кричит одна из пассажирок на видео.

Представитель United Airlines Чарли Хобарт сообщил, что пассажира "несколько раз вежливо просили" покинуть самолет, пишет газета. "Мы были вынуждены вызвать полицию", — добавил представитель авиакомпании.

Один из пассажиров рейса Тайлер Бриджес рассказал, что мужчина не хотел покидать самолет. "Я доктор. Мне нужно увидеть пациентов с утра", — передает слова пассажира Бриджес. На видео, которое разместил Бриджес, видно пассажира, который бежит по проходу с криками "Мне нужно домой! Мне нужно домой!".

Чикагский департамент авиации заявил, что инцидент "не соответствует стандартам работы", а полицейский, который насильно выпроводил пассажира, был временно отстранен.