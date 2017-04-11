В Китае в массовом ДТП погибли 10 человек

ПЕКИН, 11 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Жертвами массового ДТП с участием четырех автомобилей в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая стали 10 человек, еще один пострадал, передает во вторник агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

Авария с участие трех грузовиков и легкового автомобиля произошла в ночь на вторник на кольцевой автомобильной дороге в городе Наньнин. После случившегося движение по данному участку было временно ограничено.

Была создана рабочая группа для выяснения причин случившегося. Ведется расследование.