Миссия ООН завершила верификацию разоружения колумбийских повстанцев РВСК

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Процесс верификации разоружения повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) завершен, говорится в коммюнике миссии ООН в Колумбии.

Ранее сообщалось, что миссия начала 1 марта процесс верификации разоружения повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). Он должен завершиться к 29 мая — через 180 дней с момента вступления в силу итогового соглашения. Повстанцы будут сдавать оружие в 26 специально отведенных под это зонах.

"Сообщаем, что международная комиссия по слежению и проверке завершила процедуру регистрации и идентификации оружия в лагерях", — говорится в коммюнике.

В конце ноября прошлого года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри по прозвищу Тимоченко подписали окончательное соглашение о мире в стране, которое должно положить конец более чем полувековому внутреннему конфликту, унесшему жизни 220 тысяч человек.

Совет Безопасности ООН в сентябре 2016 года утвердил отправку в Колумбию 450 невооруженных наблюдателей, которые будут следить за выполнением режима прекращения огня между правительственными силами и РВСК. По словам Дюжаррика, миссия, в том числе, регистрирует оружие, находящееся в 26 районах страны, "где члены РВСК будут переходить к мирной жизни".

РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" — общества социальной справедливости и равенства. Организация была признана США и странами Европы террористической и подозревается в связях с наркомафией. В рядах группировки состоят до 20 тысяч бойцов. Переговоры шли почти четыре года и не раз находились на грани срыва. Власти Колумбии ранее заявляли, что конфликт должен был завершиться в 2016 году.