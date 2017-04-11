Число жертв стрельбы в школе Калифорнии выросло до трех

ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Количество погибших в результате стрельбы в начальной школе города Сан-Бернардино в Калифорнии (США) выросло до трех человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

По последним данным, в больнице скончался один из учащихся, который был ранен. Еще один остается в больнице. Ранее сообщалось о гибели учительницы и мужчины, который открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Выяснилось, что он был бывшим мужем убитой.

Как полагает полиция, дети оказались на линии огня случайно, когда преступник начал стрелять в классе.

Начальную школу в США посещают дети с 5 по 12 лет, с подготовительного по пятый класс включительно.

Город Сан-Бернардино приобрел печальную известность после теракта в декабре 2015 года, когда семейная пара исламских радикалов расстреляла 14 человек.