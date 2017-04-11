В пригороде Парижа прошла массовая акция протеста

ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. Сотрудники французской тюрьмы Флери-Мерожи в столичном регионе устроили массовую акцию протеста, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Для разгона манифестантов полиция применила газ.

В понедельник вечером сотрудники тюрьмы Флери-Мерожи, которая располагается к югу от Парижа, заблокировали дорогу, ведущую к пенитенциарному учреждению, и вывесили плакаты с требованиями усиления личной безопасности на рабочем месте, увеличения численности персонала и сокращения числа заключенных. Протестующие построили баррикады из деревянных поддонов и покрышек и подожгли их.

На месте присутствуют силы правопорядка, для разгона манифестантов они применили слезоточивый газ.

Протест был вызван инцидентом, произошедшим 6 апреля, когда шесть сотрудников тюрьмы получили ранения в результате потасовки с заключенными.