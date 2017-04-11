В Нигере ликвидировали 57 боевиков "Боко Харам"*

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Службы безопасности Нигера ликвидировали 57 боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам", передает агентство Рейтер со ссылкой на министерство обороны страны.

По данным агентства, ранее боевики "Боко Харам" напали на деревню в регионе Диффа на юго-востоке Нигера. Погибли 15 солдат и двое гражданских.

"Убиты 57 террористов", — приводит агентство заявление минобороны. Также сообщается, что военные Нигера забрали у боевиков пикап Toyota, миномет, два гранатомета, пять пулеметов, 20 АК-47 и боеприпасы.

"Боко Харам" — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

* Террористическая группировка "Боко Харам" запрещена в России.